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«Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга спустя 6 лет вернулся в мужскую Суперлигу
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«Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга спустя 6 лет вернулся в мужскую Суперлигу 

Чемпионат.com 1 час назад
Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» досрочно гарантировал себе первое место в турнирной таблице Высшей лиги «А» мужского чемпионата России и путёвку в Суперлигу на сезон-2018/19. Это стало известно после победы уральцев над «Дагестаном» со счётом 3:1.
«Локомотив-Изумруд» не выступал в высшем дивизионе российского волейбола с с сезона-2011/12. В 1999 году екатеринбургские волейболисты завоевали звание чемпиона России. Кроме того, в их активе четыре серебра и одна бронза.
На право сыграть в переходном турнире за место в Суперлиге претендуют челябинское «Динамо», «Дагестан» и «МГТУ».
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