«Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга спустя 6 лет вернулся в мужскую Суперлигу

Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» досрочно гарантировал себе первое место в турнирной таблице Высшей лиги «А» мужского чемпионата России и путёвку в Суперлигу на сезон-2018/19. Это стало известно после победы уральцев над «Дагестаном» со счётом 3:1.

«Локомотив-Изумруд» не выступал в высшем дивизионе российского волейбола с с сезона-2011/12. В 1999 году екатеринбургские волейболисты завоевали звание чемпиона России. Кроме того, в их активе четыре серебра и одна бронза.