Александр Тарханов: «Все условия созданы для игры на „Екатеринбург Арене“

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед началом матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» ждет хорошей игры от обеих команд. По его мнению, поле и условия «Екатеринбург Арены» позволят екатеринбуржцам и казанцам показать хороший футбол.

— Мы усердно готовились к этой игре, — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол». — Провели три встречи разными составами. Вначале играли с кипрской командой, потом в Казахстане провели две встречи. Хорошее настроение, поле хорошее, стадион великолепный, все условия для игры созданы.