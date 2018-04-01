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Александр Тарханов: «Все условия созданы для игры на „Екатеринбург Арене“
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Александр Тарханов: «Все условия созданы для игры на „Екатеринбург Арене“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед началом матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» ждет хорошей игры от обеих команд. По его мнению, поле и условия «Екатеринбург Арены» позволят екатеринбуржцам и казанцам показать хороший футбол.
— Мы усердно готовились к этой игре, — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол». — Провели три встречи разными составами. Вначале играли с кипрской командой, потом в Казахстане провели две встречи. Хорошее настроение, поле хорошее, стадион великолепный, все условия для игры созданы.
Трансляция матча "Урал" — "Рубин"
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