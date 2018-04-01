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Порошенко заявил о необходимости проведения матчей в Мариуполе
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Порошенко заявил о необходимости проведения матчей в Мариуполе 

Газета.Ru 22 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о проведении сегодняшнего матча 25-го тура чемпионата Украины «Динамо» — «Мариуполь». Его слова приводят «Новости Донбасса».
"Если бы в Мариуполе не проводились футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир. Кто поверит, что мы обеспечиваем безопасность. Как объяснять болельщикам.
И поэтому я, не только в Мариуполе, сделал все возможное, чтобы этот матч состоялся", — заявил президент.
Ранее Порошенко поделился мнением о возможных бойкотах чемпионата мира по футболу в России странами-участницами.
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