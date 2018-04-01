Тарханов: «Хорошее настроение, поле хорошее, стадион великолепный»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед началом матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» ждёт хорошей игры от обеих команд. По его мнению, поле и условия «Екатеринбург Арены» позволят екатеринбуржцам и казанцам показать хороший футбол.

— Мы усердно готовились к этой игре, — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол». — Провели три встречи с кипрскими командами. В первом матче выходили игроки, которые не выходили в матче со «СКА-Хабаровском» (3:0). Хорошее настроение, поле хорошее, стадион великолепный, все условия для игры созданы.