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Тарханов: «Хорошее настроение, поле хорошее, стадион великолепный»
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Тарханов: «Хорошее настроение, поле хорошее, стадион великолепный» 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед началом матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» ждёт хорошей игры от обеих команд. По его мнению, поле и условия «Екатеринбург Арены» позволят екатеринбуржцам и казанцам показать хороший футбол.
— Мы усердно готовились к этой игре, — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол». — Провели три встречи с кипрскими командами. В первом матче выходили игроки, которые не выходили в матче со «СКА-Хабаровском» (3:0). Хорошее настроение, поле хорошее, стадион великолепный, все условия для игры созданы.
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