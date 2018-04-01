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«Эспаньол» и «Алавес» завершили матч нулевой ничьей
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«Эспаньол» и «Алавес» завершили матч нулевой ничьей 

Советский спорт 10 минут назад
«Эспаньол» набрал 36 очков и занимает 14-е место. У «Алавеса» 32 очка и 16-е место.
В следующем туре «Эспаньол» на выезде сыграет с «Валенсией», а «Алавес» примет «Хетафе».
Чемпионат Испании Примера 30-й тур  «Эспаньол» — «Алавес» — 0:0
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