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«Эспаньол» и «Алавес» не выявили победителя
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«Эспаньол» и «Алавес» не выявили победителя 

Чемпионат.com 9 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Эспаньол» и «Алавес» не выявили победителя в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева поля набрали 36 очков и располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» имеет в своём активе 32 балла и занимает 16-е место.
В следующем туре испанского чемпионата «Эспаньол» отправится в гости к «Валенсии». Эта игра пройдёт 8 апреля. «Алавес» 7 апреля в родных стенах встретится с «Хетафе».
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