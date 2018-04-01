«Эспаньол» и «Алавес» не выявили победителя

«Эспаньол» и «Алавес» не выявили победителя в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева поля набрали 36 очков и располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» имеет в своём активе 32 балла и занимает 16-е место.

В следующем туре испанского чемпионата «Эспаньол» отправится в гости к «Валенсии». Эта игра пройдёт 8 апреля. «Алавес» 7 апреля в родных стенах встретится с «Хетафе».