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«Амкар» приглашает болельщиков совершить автобусное путешествие в Хабаровск
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«Амкар» приглашает болельщиков совершить автобусное путешествие в Хабаровск 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Амкар» на своем официальном сайте пригласил болельщиков поддержать команду в выездной игре 25-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск». Сообщается, что три автобуса, арендованные клубом, отправятся сегодня в 23.30 по местному времени от стадиона «Звезда».
Матч «СКА-Хабаровск» — «Амкар» пройдет 7 апреля.
"Приглашаем поклонников красно-черных поддержать нашу команду в матче 25-го тура чемпионата России, который «Амкар» проведет в Хабаровске с местным «СКА-Хабаровск» 7 апреля. Три автобуса, арендованные клубом, отправятся сегодня в 23.30 от стадиона «Звезда». Ориентировочное время возвращения в Пермь — 12-13 апреля. Впрочем, если матч 26-го тура «Амкар» — «Рубин», назначенный на 14 апреля, будет вновь перенесен на нейтральное поле, автобусы, по желанию болельщиков, смогут изменить маршрут и отправиться к месту проведения этого поединка.
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