Иван Пауревич: «Уфа» будет бороться до конца"

Защитник «Уфы» Иван Пауревич в перерыве матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что не совсем приятно играть при таких погодных условиях. Футболист также добавил, что его команда будет бороться до конца.

— Погода? Конечно, не совсем приятно, но мы стараемся играть и, на мой взгляд, у нас хорошо получается, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Пауревич. — В футболе так бывает, когда не забьешь и пропустишь непонятные два мяча. Но мы будем бороться до конца. Пропущенные голы? Мы допустили ошибки. Неудачно действовали в этих моментах.

Напомним, что после первого тайма «Зенит» ведет со счетом 2:0.

Трансляция матча «Уфа» — «Зенит»