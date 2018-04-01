Ещё
Иван Пауревич: «Уфа» будет бороться до конца"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иван Пауревич: «Уфа» будет бороться до конца" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Уфы» Иван Пауревич в перерыве матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что не совсем приятно играть при таких погодных условиях. Футболист также добавил, что его команда будет бороться до конца.
— Погода? Конечно, не совсем приятно, но мы стараемся играть и, на мой взгляд, у нас хорошо получается, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Пауревич. — В футболе так бывает, когда не забьешь и пропустишь непонятные два мяча. Но мы будем бороться до конца. Пропущенные голы? Мы допустили ошибки. Неудачно действовали в этих моментах.
Напомним, что после первого тайма «Зенит» ведет со счетом 2:0.
Трансляция матча «Уфа» — «Зенит»
Спорт-Экспресс: последние новости
"Генгам" обыграл "Бордо" Леонарду Жардим: "Предстоящая неделя будет решающей для "Монако" в чемпионате страны" Роберто Манчини: "Погодные условия не являются подходящими для проведения матча"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ5
УЕФА предупредил «Зенит»19
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут108
Фанаты «Ганновера» остались без антироссийского баннера
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение