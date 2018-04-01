Сергей Семак: «Играют те, кто могут играть»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак перед началом матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" посетовал на большое количество травм в его команде. Также специалист подчеркнул, что футболисты целый месяц тренировались в сложных погодных условиях.

— Фатаи получил травму, его выход просто не возможен, — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол». — Обляков неплохо провел предыдущую игру. Слай много пропустил. У нас другие травмированные игроки: Кротов, Ванек, Тумасян. Играют те, кто могут играть, и те, кто заслужил.

— Было сложно готовиться из-за игр сборных и сложных погодных условий?

— Тренируемся в течение месяца в таких условиях. Есть определенные сложности. Сложно работать над какими-то элементами. Приходится менять тренировки. Ничего не поделаешь.

Трансляция матча «Уфа» — «Зенит»