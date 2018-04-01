Манчини: матч с «Уфой» был похож на хоккей. В таких условиях невозможно играть

«Я бы не сказал, что это вообще был футбольный матч. Скорее это было похоже на хоккей. В таких условиях, честно говоря, играть в футбол практически невозможно. Но я рад, что мы выиграли, забили два мяча. Конечно, очень хорошо запомнился эпизод с неназначенным пенальти с Дриусси.

Я не боялся выпускать в такую погоду молодых игроков. Это была вынужденная мера. У нас закончились игроки, много травмированных. Появление молодых ребят было вполне закономерно», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».