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Манчини: матч с «Уфой» был похож на хоккей. В таких условиях невозможно играть
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Манчини: матч с «Уфой» был похож на хоккей. В таких условиях невозможно играть 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в гостевом матче 24-го тура РФПЛ.
«Я бы не сказал, что это вообще был футбольный матч. Скорее это было похоже на хоккей. В таких условиях, честно говоря, играть в футбол практически невозможно. Но я рад, что мы выиграли, забили два мяча. Конечно, очень хорошо запомнился эпизод с неназначенным пенальти с Дриусси.
Я не боялся выпускать в такую погоду молодых игроков. Это была вынужденная мера. У нас закончились игроки, много травмированных. Появление молодых ребят было вполне закономерно», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
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