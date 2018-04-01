Главный тренер «Луча-Энергии» после ничьей с «Балтикой» предсказал точный счёт в матче итальянского чемпионата

Главный тренер команды «Луч-Энергия» и эксперт «Рейтинга букмекеров» Александр Григорян дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» — «Удинезе».

«Думаю, здесь не будет каких-то сюрпризов: на данный момент «Аталанта» по всем статьям превосходит «Удинезе», у нее есть мотивация и преимущество по всем игровым компонентам. Думаю, в этом матче она реализует это преимущество и добьется победы. У «Удинезе» неудачная серия в последних турах. Попробую предугадать счет — 2:0 в пользу «Аталанты», — сказал Григорян.

В итоге матч действительно завершился с тем же счетом, который и предсказывал Григорян, — 2:0 в пользу «Аталанты».

Между тем, «Луч-Энергия» после субботнего матча с «Балтикой» (0:0) опустился с 15-ого на 16-е место в турнирной таблице, находясь в «зоне вылета» Футбольной национальной лиги. В 30 матчах он набрал 32 очка и по дополнительному показателю отстает от «Ротора-Волгограда». На балл приморцы опережают «Тюмень», на два — «Томь». При этом на два очка «Луч-Энергия» отстает от «Спартака-2», который идет на 13-м месте.