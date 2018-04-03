Шалимов, «Бавария», Семак и заявление РФПЛ по газонам — в обзоре дня

РФПЛ внесёт изменения в регламент, «Краснодар» уволил Шалимова , Семак готов подписать контракт с «Уфой». Главное — в обзоре дня.

Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара»

2 апреля руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника чёрно-зелёных будет названо в ближайшие дни. Игорь Шалимов работал в этой должности с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила. В прошлом сезоне чемпионата России «Краснодар», возглавляемый Шалимовым, финишировал на четвёртом месте, а в нынешнем сезоне за шесть туров до финиша «горожане» располагаются на пятой позиции.

«Краснодар» благодарит Игоря Михайловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится на официальном сайте клуба.

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«Бавария» выкупит Хамеса Родригеса за 42 млн евро у «Реала»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес , выступающий на правах аренды в «Баварии», станет игроком мюнхенского клуба на постоянной основе, сообщает издание Marca. Мюнхенцы сообщили руководству мадридского клуба, что воспользуются опцией выкупа в контракте 26-летнего колумбийца за 42 млн евро. Сам игрок уже дал согласие. «Бавария» прошлым летом арендовала игрока сборной Колумбии у «Реала» на два сезона за € 13 млн В нынешнем сезоне Хамес забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 18 матчах Бундеслиги.

РФПЛ хочет запретить играть на полях, которые не готовы за 10 дней до матча

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какие изменения произойдут в лиге со следующего сезона. «Если поле не будет готово за 10 дней до игры, со следующего сезона игра проводиться не будет. Будет рассмотрен вопрос по привлечению независимых экспертов по оценке газона, как искусственного, так и натурального. Возможно, будет введена возможность переноса матча только в своём регионе. Будем рассматривать с точки зрения удобства для болельщиков. Действительно, со следующего сезона нельзя будет проводить домашние матчи на поле соперника. Есть основное поле и резервное, дальше решать будет РФПЛ. Одним из серьёзных изменений будет разделение лицензий РФПЛ и ФНЛ. Сейчас она одна, но, к сожалению, клубы ФНЛ, которые ставят задачу выйти в высшую лигу, не соответствуют требованиям. Из-за этого мы потом тут сидим и не понимаем, что делать», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина