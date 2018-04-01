Турнир «Дружба народов» прошел в Самаре

Впервые футбольные и волейбольные соревнования были проведены в один день, на соседних площадках. В турнире по волейболу приняли участие шесть команд, представляющие различные национально-культурные объединения Самарской области.

По итогам турнира первое место заняла команда татарского общества «Туган тел» ("Родной язык"), обыгравшая в финале башкирский «Салават Юлаев». Третье место у киргизской команды «Манас-Ата».

В футбольных соревнованиях первенствовала татарская «Идель», второе место — у Союза армянской молодежи, третье — у команды «Водограй», представляющей украинский национально-культурный центр «Проминь» ("Луч").