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Дмитрий Гунько: Нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы довести матч до победы
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Дмитрий Гунько: Нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы довести матч до победы 

Советский спорт 1 час назад
— Совершенно очевидно, что мы провели два разных тайма. Сейчас в раздевалке я как раз спрашивал ребят, как можно выйти на один из важнейших матчей с таким настроем. Для профессионального футболиста это недопустимо. А заработать такое удаление, какое мы видели сегодня, и оставить команду в меньшинстве — это, я считаю, вообще преступление. С другой стороны, я увидел, что наши футболисты могут играть в меньшинстве, отыгрывать пропущенные голы. Для того чтобы довести матч до победы, нам не хватило совсем чуть-чуть. Моменты для этого были. Если бы мы реализовали быстрые атаки и грамотнее распоряжались мячом, то могли бы выиграть этот непростой матч, — передает слова Гунько пресс-служба красно-белых.
Добавим, что после этой игры «Спартак-2» набрал 35 очков и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Олимпиец» с 34 баллами находится на 14-м месте.
В следующем туре московский клуб на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а нижегородская команда дома примет «Балтику».
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