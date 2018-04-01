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«Генгам» — «Бордо» — 2:1 (обзор)
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«Генгам» — «Бордо» — 2:1 (обзор) 

Soccer News 35 минут назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча 31-го тура французской Лиги 1, в котором «Генгам» дома оказался сильнее «Бордо».
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