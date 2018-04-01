«Зенит» прервал безвыигрышную серию в матче с «Уфой»

В матче 24 тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Уфу» со счётом 2:1 и прервал четырёхматчевую безвыигрышную серию в рамках РФПЛ.

Счёт в матче «сине-бело-голубые» открыли на 17-й минуте после удара сербского защитника Бранислава Ивановича. Затем всего через четыре минуты защитник уфимцев Неделчару срезал мяч в сетку собственных ворот.

Во втором тайме подопечные Сергея Семака смогли отыграть один мяч. На 63-й минуте свой очередной гол забил хорват Иван Пауревич . Но сравнять счёт за оставшееся до конца время хозяева поля так и не смогли.

Напомним, ранее в рамках 24 тура чемпионата России московский «Спартак» победил «Тосно», а «Локомотив» проиграл пермскому «Амкару».

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