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«Зенит» прервал безвыигрышную серию в матче с «Уфой»
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«Зенит» прервал безвыигрышную серию в матче с «Уфой» 

Свободная пресса 1 час назад
В матче 24 тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Уфу» со счётом 2:1 и прервал четырёхматчевую безвыигрышную серию в рамках РФПЛ.
Счёт в матче «сине-бело-голубые» открыли на 17-й минуте после удара сербского защитника Бранислава Ивановича. Затем всего через четыре минуты защитник уфимцев Неделчару срезал мяч в сетку собственных ворот.
Во втором тайме подопечные Сергея Семака смогли отыграть один мяч. На 63-й минуте свой очередной гол забил хорват Иван Пауревич. Но сравнять счёт за оставшееся до конца время хозяева поля так и не смогли.
Напомним, ранее в рамках 24 тура чемпионата России московский «Спартак» победил «Тосно», а «Локомотив» проиграл пермскому «Амкару».
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