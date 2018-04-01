Семак: «Игроки „Зенита“ были чуть похитрее и поудачливее»

«Сложные климатические условия, мяч пластиковый. Чуть похитрее и поудачливее были игроки «Зенита». Первый гол — рикошет, отскок. Второй — срезка. Сложно подстроиться под такой мяч. Несмотря на это, мы смогли вернуться в игру и сделали все, что могли.

Мы играли хорошо, создавали моменты, могли по сегодняшнему матчу взять очки. Расстроены результатом. За игру спасибо ребятам. Если заставляем игроков «Зенита» тянуть время, значит мы чего-то стоим», — сказал Семак в эфире канала «Наш футбол».