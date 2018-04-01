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Семак: «Игроки „Зенита“ были чуть похитрее и поудачливее»
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Семак: «Игроки „Зенита“ были чуть похитрее и поудачливее» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал поражение от ”Зенита” в чемпионате России со счетом 1:2.
«Сложные климатические условия, мяч пластиковый. Чуть похитрее и поудачливее были игроки «Зенита». Первый гол — рикошет, отскок. Второй — срезка. Сложно подстроиться под такой мяч. Несмотря на это, мы смогли вернуться в игру и сделали все, что могли.
Мы играли хорошо, создавали моменты, могли по сегодняшнему матчу взять очки. Расстроены результатом. За игру спасибо ребятам. Если заставляем игроков «Зенита» тянуть время, значит мы чего-то стоим», — сказал Семак в эфире канала «Наш футбол».
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