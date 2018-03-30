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Бышовец оценил предстоящий матч «Зенита» и «Уфы»
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Бышовец оценил предстоящий матч «Зенита» и «Уфы» 

Газета.Ru 30 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча санкт-петербургской команды с «Уфой» в 24 туре чемпионата России.
"Несмотря на не самую яркую афишу, по своему накалу и принципиальности встреча в Уфе может дать фору некоторым московским дерби, — цитирует Бышовца газета «Известия». — Хозяева поля прогрессируют из сезона в сезон и вполне могут замахнуться на Лигу Европы.
Не говоря уже о том, насколько большое значение это имеет для Семака, ставшего лицом нового поколения российского тренерского сообщества".
Он отметил, что предстоящая встреча для Семака может иметь еще один контекст.
"С учетом того, что Сергея называют претендентом на должность главного тренера «Зенита», можно понять, как важно для него победить петербуржцев и вступить с ними в борьбу за место в Лиге Европы.
А игровые и кадровые проблемы команды Манчини в виде травм Кокорина, Мамманы и Кузяева являются фактором, который может усилить их игровой кризис", — добавил специалист.
Матч состоится 1 апреля в Уфе. Начало в 16:30 (мск).
Ранее сообщалось, что Кузяев и-за травмы не примет участия в матче с «Уфой».
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