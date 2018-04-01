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Игорь Шалимов: «Остается семь игр, самая важная — сегодняшняя»
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Игорь Шалимов: «Остается семь игр, самая важная — сегодняшняя» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что его команда сделала необходимые выводы после поражения от «Уфы» в предыдущем туре (0:1).
— Мы проанализировали прошлую домашнюю игру, сделали выводы. Ребята из сборных вернулись без травм, — сказал Шалимов в эфире канала «Наш футбол». — Остается семь игр, самая важная для нас сегодняшняя. «Анжи» будет играть от обороны. Готовимся, настраиваемся.
Из «сборников» вторые матчи играли только Смолов и Каборе, так что все после перерыва чувствуют себя нормально.
Махачкалинцы будут играть от обороны, рассчитывая на контратаки, как делает подавляющее большинство команд, которые сюда приезжают.
Матч «Краснодар» — «Анжи» состоится сегодня, на домашнем стадионе кубанцев, начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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