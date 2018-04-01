Игорь Шалимов: «Остается семь игр, самая важная — сегодняшняя»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что его команда сделала необходимые выводы после поражения от «Уфы» в предыдущем туре (0:1).

— Мы проанализировали прошлую домашнюю игру, сделали выводы. Ребята из сборных вернулись без травм, — сказал Шалимов в эфире канала «Наш футбол». — Остается семь игр, самая важная для нас сегодняшняя. «Анжи» будет играть от обороны. Готовимся, настраиваемся.

Из «сборников» вторые матчи играли только Смолов и Каборе, так что все после перерыва чувствуют себя нормально.

Махачкалинцы будут играть от обороны, рассчитывая на контратаки, как делает подавляющее большинство команд, которые сюда приезжают.

Матч «Краснодар» — «Анжи» состоится сегодня, на домашнем стадионе кубанцев, начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.