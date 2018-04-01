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Вадим Скрипченко: «Настроены приобрести очки в Краснодаре»
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Вадим Скрипченко: «Настроены приобрести очки в Краснодаре» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко перед матчем 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» сообщил, что румынский нападающий Паул Антон пропустит встречу из-за болезни. По словам белорусского специалиста, махачкалинцы намерены взять очки в игре с «быками».
— Настроение? Прекрасная погода и стадион, который надеюсь, заставит команды показать хороший футбол, — сказал Скрпиченко в эфире канала «Наш футбол». — С оптимизмом приехали в Краснодар. Каждый матч для нас очень важен. Настроены приобрести очки здесь.
— Что можете сказать по поводу соперника?
— Понимаем, насколько серьезный соперник, понимаем, какой атакующий потенциало у «Краснодара». Два матча команда не выигрывала. Конечно, постарается навязать нам свою волю. Ну и мы свои контраргументы хотим предложить.
— Что с составом?
— Есть одна потеря. Паул Антон выбыл из-за болезни.
Трансляция матча «Краснодар» — «Анжи»
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