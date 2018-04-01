Вадим Скрипченко: «Настроены приобрести очки в Краснодаре»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко перед матчем 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» сообщил, что румынский нападающий Паул Антон пропустит встречу из-за болезни. По словам белорусского специалиста, махачкалинцы намерены взять очки в игре с «быками».

— Настроение? Прекрасная погода и стадион, который надеюсь, заставит команды показать хороший футбол, — сказал Скрпиченко в эфире канала «Наш футбол». — С оптимизмом приехали в Краснодар. Каждый матч для нас очень важен. Настроены приобрести очки здесь.

— Что можете сказать по поводу соперника?

— Понимаем, насколько серьезный соперник, понимаем, какой атакующий потенциало у «Краснодара». Два матча команда не выигрывала. Конечно, постарается навязать нам свою волю. Ну и мы свои контраргументы хотим предложить.

— Что с составом?

— Есть одна потеря. Паул Антон выбыл из-за болезни.

Трансляция матча «Краснодар» — «Анжи»