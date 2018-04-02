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Новосибирские волейболисты «Локомотива» победили в Молодежной лиге
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Новосибирские волейболисты «Локомотива» победили в Молодежной лиге 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирская волейбольная команда «Локомотив» стала чемпионом Молодежной лиги. Об этом сообщается на сайте пресс-службы волейбольного клуба «Локомотив» Новосибирск.
Волейболисты из Новосибирска клуба «Локомотив-ЦИВС» встретились в Белгороде с командой «Белогорье-2». Эта игра завершила второй тур финального этапа чемпионата России Молодёжной лиги.
Чемпионами стали спортсмены из Новосибирска, они набрали 29 очков. При этом, опередили соперников на 11 очков. Лучшим игроком согласно статистике стал Евгений Волков, он набрал 17 очков, также недалеко от него оказался и Максим Сапожников, который набрал 14 очков.
В этом сезоне волейбольный клуб «Локомотив-ЦИВС» взял серебро на Кубке Сибири и Дальнего Востока среди молодежных команд. Дальше волейболисты примут участие в Кубке Молодежной лиги. Соревнования будут проходить с 23 по 26 апреля.
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