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Виктор Гончаренко: «Верю в то, что опыт и класс ЦСКА скажется в матче с „Ростовом“
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Виктор Гончаренко: «Верю в то, что опыт и класс ЦСКА скажется в матче с „Ростовом“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 24-го тура чемпионата России против «Ростова» отметил, что это будет сложная игра для его команды. Специалист также добавил, что верит, что опыт и класс армейцев скажется в встрече с ростовчанами.
— Для нас будет опять сложный матч, — сказал во флеш-интервью Гончаренко. — Но каждая игра — это своя отдельная история. Думать о том, что нам в Ростове в предыдущие сезоны было тяжело, не стоит. По крайней мере, мы знаем, что нужно готовиться к тяжелому матчу, но все равно думать о том, как выиграть.
Перерыв на матчи сборных? Конечно, за время перерыва на игры сборных теряется ритм. Одни и те же детали, но они требуют времени, чтобы вернуться в рабочее состояние. Тем не менее верю, что опыт и класс нашей команды скажется.
Думаю, «Ростов» не будет закрываться, учитывая, что это домашний матч. Придет полный стадион, и я думаю, они тоже будут стремиться идти в атаку. Где будет играть Вернблум? Понтус сегодня играет в нападении.
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