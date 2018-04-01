Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Мариуполем» в чемпионате Украины

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Мариуполь» в матче второго этапа чемпионата Украины.

"Динамо" с 54 очками идет на втором месте в чемпионате, на три балла отставая от донецкого «Шахтера», у которого игра в запасе. «Мариуполь» (33 очка) идет шестым.