Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Мариуполем» в чемпионате Украины 

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Мариуполь» в матче второго этапа чемпионата Украины.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Мариуполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Беседин (47-я минута), Николай Шапаренко (65) и Виктор Цыганков (72). У «Мариуполя» дубль оформил Андрей Тотовицкий (28, 78).
"Динамо" с 54 очками идет на втором месте в чемпионате, на три балла отставая от донецкого «Шахтера», у которого игра в запасе. «Мариуполь» (33 очка) идет шестым.