«Валенсия» одержала седьмую победу в последних восьми матчах Примеры

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол записал на свой счёт форвард «Валенсии» Родриго, который отличился на 62-й минуте. Таким образом, «летучие мыши» одержали седьмую победу в последних восьми матчах Примеры при одной ничьей.

«Валенсия» (62 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (36)) — на 14-й строчке.