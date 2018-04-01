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«Валенсия» одержала седьмую победу в последних восьми матчах Примеры
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«Валенсия» одержала седьмую победу в последних восьми матчах Примеры 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 30-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол записал на свой счёт форвард «Валенсии» Родриго, который отличился на 62-й минуте. Таким образом, «летучие мыши» одержали седьмую победу в последних восьми матчах Примеры при одной ничьей.
«Валенсия» (62 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (36)) — на 14-й строчке.
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