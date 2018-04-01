Миха Мевля: Надеюсь, победа над «Уфой» придаст сил на следующие матчи

— Был сложный матч для обеих команд: погода плохая, очень много снега, весьма холодно. В конце концов мы взяли три очка. Нам была нужна эта победа. Мы очень рады. Надеюсь, победа даст нам сил на следующие матчи, — передает слова Мевли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, победу "Зениту" принесли гол Бранислава Ивановича и автогол Ионуца Неделчару. Единственный мяч за уфимцев забил Иван Пауревич

Сине-бело-голубые с 42 очками расположились на третьем месте в таблице. «Уфа» осталась на шестой позиции, имея в активе 34 балла. 7 апреля в матчах 25-го тура уфимцы встретятся в Туле с «Арсеналом», а «Зенит» примет на стадионе «Санкт-Петербург» «Краснодар».