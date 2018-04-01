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«Шахтер» и «Динамо» одержали очередные победы в чемпионате Украины
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«Шахтер» и «Динамо» одержали очередные победы в чемпионате Украины 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Динамо» обыграло «Мариуполь» в выездном матче чемпионата Украины. В другой игре «Шахтер» разгромил «Зарю». Донецкий клуб лидирует в таблице, на 6 очков опережая киевлян.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионская группа
"Мариуполь" — «Динамо» — 2:3 (1:0)
Голы: Тотовицкий, 28 (1:0). Беседин, 47 (1:1). Шарапенко, 65 (1:2). Цыганков, 72 (1:3). Тотовицкий, 79 (2:3).
"Заря" — «Шахтер» — 0:3 (0:1)
Голы: Тайсон, 41 (0:1). Феррейра, 61 (0:2). Кайоде, 90+4 (0:3).
Удаление: Опанасенко (З), 88.
Группа вылета
"Сталь" — «Олимпик» — 0:0
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