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«Шахтер» обновил рекорд Украины по крупным победам подряд
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«Шахтер» обновил рекорд Украины по крупным победам подряд 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Донецкий «Шахтер» одержал победу над «Зарей» в матче 25-го тура чемпионата Украины и установил рекорд Премьер-лиги по количеству крупных побед подряд. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:0. Эта крупная победа для «Шахтера» стала шестой подряд. Ранее дончане обыграли «Черноморец» (5:0), «Зирку» (5:0), «Карпаты» (3:0), «Ворсклу» (3:0) и «Мариуполь» (3:0).
Предыдущие рекордсмены «Шахтер» и киевское «Динамо» останавливались на четырех разгромах подряд.
Ранее украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о разнице в менталитете футболистов Западной и Восточной Европы.
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