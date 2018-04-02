«Шахтер» обновил рекорд Украины по крупным победам подряд

Донецкий «Шахтер» одержал победу над «Зарей» в матче 25-го тура чемпионата Украины и установил рекорд Премьер-лиги по количеству крупных побед подряд. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Эта крупная победа для «Шахтера» стала шестой подряд. Ранее дончане обыграли «Черноморец» (5:0), «Зирку» (5:0), «Карпаты» (3:0), «Ворсклу» (3:0) и «Мариуполь» (3:0).

Предыдущие рекордсмены «Шахтер» и киевское «Динамо» останавливались на четырех разгромах подряд.