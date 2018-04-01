Иван Маркелов: «Анжи» надо меньше ошибаться и больше дорожить мячом"

Нападающий «Анжи» Иван Маркелов в перерыве выездного матча 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил, что махачкалинцы вынуждены обороняться всей командой. После 45-минут гости проигрывают со счетом 0:1.

— Игра тяжелая, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Маркелов. — Всей командой обороняемся, много невынужденных ошибок, из-за этого сами себе привозим быстрые атаки «Краснодара». Они хорошо комбинируют — это их сильные стороны. Надо меньше ошибаться и больше дорожить мячом.

— Сказывается, что нужно обязательно победить?

— Нам каждая игра важна. Не получается пока.

Трансляция матча «Краснодар» — «Анжи»