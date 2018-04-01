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Иван Маркелов: «Анжи» надо меньше ошибаться и больше дорожить мячом"
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Иван Маркелов: «Анжи» надо меньше ошибаться и больше дорожить мячом" 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Нападающий «Анжи» Иван Маркелов в перерыве выездного матча 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил, что махачкалинцы вынуждены обороняться всей командой. После 45-минут гости проигрывают со счетом 0:1.
— Игра тяжелая, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Маркелов. — Всей командой обороняемся, много невынужденных ошибок, из-за этого сами себе привозим быстрые атаки «Краснодара». Они хорошо комбинируют — это их сильные стороны. Надо меньше ошибаться и больше дорожить мячом.
— Сказывается, что нужно обязательно победить?
— Нам каждая игра важна. Не получается пока.
Трансляция матча «Краснодар» — «Анжи»
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