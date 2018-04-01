Футболист Павлюченко вернулся в команду, где 20 лет назад начинал карьеру

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко продолжит карьеру в ставропольском «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба, который в настоящий момент выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Павлюченко начинал спортивную карьеру в «Динамо» в 1998 году.

«Руководство нашего клуба старается по возможности вернуть домой всех воспитанников краевого спорта. Роман Павлюченко начинал делать первые шаги на профессиональном уровне именно в Ставрополе и наверняка ещё не раз поможет команде», — сказал директор клуба Андрей Стежко.

Ранее Павлюченко заявил, что не будет смотреть матчи сборной России, если Ари возьмут в команду.