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Футболист Павлюченко вернулся в команду, где 20 лет назад начинал карьеру
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Футболист Павлюченко вернулся в команду, где 20 лет назад начинал карьеру 

RT на русском 1 час назад
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко продолжит карьеру в ставропольском «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба, который в настоящий момент выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Павлюченко начинал спортивную карьеру в «Динамо» в 1998 году.
«Руководство нашего клуба старается по возможности вернуть домой всех воспитанников краевого спорта. Роман Павлюченко начинал делать первые шаги на профессиональном уровне именно в Ставрополе и наверняка ещё не раз поможет команде», — сказал директор клуба Андрей Стежко.
Ранее Павлюченко заявил, что не будет смотреть матчи сборной России, если Ари возьмут в команду.
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 Ещё 4 источника 
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