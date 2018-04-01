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«Сент-Этьен» разгромил «Нант», «Ницца» обыграла «Труа»
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«Сент-Этьен» разгромил «Нант», «Ницца» обыграла «Труа» 

Чемпионат.com 2 часа назад
В матче 31-го тура чемпионата Франции «Нант» принимал на своём поле «Сент-Этьен». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Реми Кабелла, а ещё один гол на свой счёт записал Матьё Дебюши. Таким образом, «Сент-Этьен» продлил свою серию без поражений до девяти матчей.
В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Ницца» на выезде обыграла «Труа» (2:0), «Кан» на своём поле проиграл «Монпелье» (1:3), «Страсбург» сыграл вничью с «Метцем» (2:2), а «Лилль» в родных стенах уступил «Амьену» (0:1).
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