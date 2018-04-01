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Мазурс: «Парма» победила «Енисей» за счёт желания и настроя
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Мазурс: «Парма» победила «Енисей» за счёт желания и настроя 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (96:73).
«Во-первых, хочу поздравить нашу команду с победой. Это была очень важная игра в гонке за плей-офф. В матче с «Енисеем» очень большую роль играет фактор домашней площадки: лететь в Красноярск из Перми не очень удобно и перелёт достаточно большой. От этого игра в Перми стала зеркальной игрой первого круга, когда мы уступили. Не могу сказать, что сегодня показали свою лучшую игру, но во многом за счёт желания и настроя добились нужного результата», — приводит слова Мазурса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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