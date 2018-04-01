Ещё
Манчини оценил шансы «Зенита» на чемпионство
Далее:
Читайте также:
Ещё

Манчини оценил шансы «Зенита» на чемпионство 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не верит, что его команда может стать чемпионом России после победы над «Уфой» (2:1) в 23-м туре Премьер-лиги.
"Можно ли сказать, что мы вернулись в чемпионскую гонку? Я бы так не сказал. У нас огромное количество травмированных игроков — Мамману и Кокорина мы потеряли до конца сезона, неизвестны сроки восстановления Кузяева. Так что я бы так не сказал", — приводит слова Манчини официальный сайт клуба.
После 23 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Локомотива» на семь очков.
Soccer News: последние новости
Павлюченко вернулся в клуб, в котором начинал карьеру В последних двух матчах "Интер" забил столько же голов, как и в предыдущих 10 поединках Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" принимает "Депортиво"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обыграл «Ростов»11
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола3
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение