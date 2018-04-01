Манчини оценил шансы «Зенита» на чемпионство

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не верит, что его команда может стать чемпионом России после победы над «Уфой» (2:1) в 23-м туре Премьер-лиги.

"Можно ли сказать, что мы вернулись в чемпионскую гонку? Я бы так не сказал. У нас огромное количество травмированных игроков — Мамману и Кокорина мы потеряли до конца сезона, неизвестны сроки восстановления Кузяева. Так что я бы так не сказал", — приводит слова Манчини официальный сайт клуба.

После 23 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Локомотива» на семь очков.