Ещё
ЦСКА обыграл «Ростов» в матче чемпионата России по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА обыграл «Ростов» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 апреля. ЦСКА одержал победу над «Ротовом» со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Георгий Щенников (44-я минута) и Понтус Вернблум (75), для которого этот гол стал пятым в сезоне, что является его высшим достижением, в сезонах-2012/13 и 2015/16 на его счету было по четыре мяча. У проигравших отличился Сверрир Ингасон (61). На 72-й минуте из-за травмы поле покинул вратарь хозяев Сергей Песьяков, его заменил Илья Абаев.
38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел 800-й матч в профессиональной карьере.
В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 44 очка и имея игру в запасе. «Ростов» с 27 очками идет на 12-й позиции, которая дает право остаться в премьер-лиге на следующий сезон.
В следующем туре ЦСКА 9 апреля примет московское «Динамо», «Ростов» днем ранее в гостях сыграет со столичным «Локомотивом».
ТАСС: последние новости
"Краснодар" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу Геркус: отрыв "Локомотива" от конкурентов по чемпионату России до сих пор комфортный "Рубин" проведет матчи 25-го и 27-го туров РФПЛ на Центральном стадионе Казани
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обыграл «Ростов»11
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола3
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение