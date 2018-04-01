ЦСКА обыграл «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС , 1 апреля. ЦСКА одержал победу над «Ротовом» со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел 800-й матч в профессиональной карьере.

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 44 очка и имея игру в запасе. «Ростов» с 27 очками идет на 12-й позиции, которая дает право остаться в премьер-лиге на следующий сезон.

В следующем туре ЦСКА 9 апреля примет московское «Динамо», «Ростов» днем ранее в гостях сыграет со столичным «Локомотивом».