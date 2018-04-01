«Галатасарай» на своём поле обыграл «Трабзонспор»

«Галатасарай» победил «Трабзонспор» в матче 27-го тура турецкой Суперлиги. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Галатасарая» Софьян Фегули, отличившийся на 7-й минуте. Второй мяч забил нападающий Бафетимби Гомис на 60-й минуте. В составе гостей гол на счету хавбека Юрая Куцки.

«Галатасарай» с 57 очками лидирует в турнирной таблице турецкого первенства. «Трабзонспор» (42) — пятый.