Ещё
Аспиликуэта: «Поражение от „Тоттенхэма“ — тяжелый удар для „Челси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аспиликуэта: «Поражение от „Тоттенхэма“ — тяжелый удар для „Челси 

SPORT24.ru 54 минуты назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 1:3 в матче 32-го тура АПЛ.
«Мы хорошо начали матч, забили первыми, контролировали ход встречи и не заслуживали пропустить. Но это футбол.
Для «Челси» — это тяжелый удар, потому что наша цель заключалась в том, чтобы приблизиться к «Тоттенхэму», а после поражения мы еще больше отдалились. Но «Челси» будет бороться до последнего», — цитирует Аспиликуэту пресс-служба клуба.
После 32 туров в активе «Челси» 56 очков и 5-е место в АПЛ, дающее право сыграть в Лиге Европы. От лигачемпионской зоны лондонцев отделяют 8 пунктов.
SPORT24.ru: последние новости
Семин не будет мирить Черчесова и Денисова Названы арбитры на первые матчи 1/4 финала ЛЧ «Ювентус» - «Реал» и «Севилья» - «Бавария» Рауш: «В игре с "Арсеналом" "Динамо" показало характер»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети7
Малкин раскритиковал Кузнецова за русский язык
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Побитый Поветкиным боксер готов повторить бой
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение