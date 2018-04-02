Аспиликуэта: «Поражение от „Тоттенхэма“ — тяжелый удар для „Челси

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 1:3 в матче 32-го тура АПЛ.

«Мы хорошо начали матч, забили первыми, контролировали ход встречи и не заслуживали пропустить. Но это футбол.

Для «Челси» — это тяжелый удар, потому что наша цель заключалась в том, чтобы приблизиться к «Тоттенхэму», а после поражения мы еще больше отдалились. Но «Челси» будет бороться до последнего», — цитирует Аспиликуэту пресс-служба клуба.

После 32 туров в активе «Челси» 56 очков и 5-е место в АПЛ, дающее право сыграть в Лиге Европы. От лигачемпионской зоны лондонцев отделяют 8 пунктов.