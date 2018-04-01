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«Краснодар» упустил победу над «Анжи»
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«Краснодар» упустил победу над «Анжи» 

LiveSport.Ru 1 час назад
В матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» — 1:1.
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