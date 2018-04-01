Ещё
Валерий Карпин: У «Ростова» ничего не получилось сегодня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерий Карпин: У «Ростова» ничего не получилось сегодня 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Soccer News
Виктор Гончаренко: На этом поле мы показали хорошую игру
— Что не получилось? Ничего не получилось. На этом поле сложно было что-то сделать. Говорить о каком-то футболе тяжело. Не заработали очков, хотя заслужили ничью.
— Что с Песьяковым? — Что-то со спиной. Могло в любой момент «заклинить. Травма случилась во время матча, — сказал Карпин.
ЦСКА набрал 44 очка и вернулся на третье место. Команда отстает от »Спартака» на три очка и имеет игру в запасе. У «Ростова» осталось 27 очков и 12-е место.
В 25-м туре 9 апреля ЦСКА примет «Динамо», а за день до этого «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом».
Советский спорт: последние новости
«Спартак-2» вдесятером сыграл вничью с «Олимпийцем», уступая после первого тайма два мяча Анатолий Бышовец: «Уфа» вполне может замахнуться на Лигу Европы Александр Бубнов: ЦСКА одержит победу в матче с «Ростовом»
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение