Валерий Карпин: У «Ростова» ничего не получилось сегодня

Виктор Гончаренко : На этом поле мы показали хорошую игру

— Что не получилось? Ничего не получилось. На этом поле сложно было что-то сделать. Говорить о каком-то футболе тяжело. Не заработали очков, хотя заслужили ничью.

— Что с Песьяковым? — Что-то со спиной. Могло в любой момент «заклинить. Травма случилась во время матча, — сказал Карпин

ЦСКА набрал 44 очка и вернулся на третье место. Команда отстает от »Спартака» на три очка и имеет игру в запасе. У «Ростова» осталось 27 очков и 12-е место.

В 25-м туре 9 апреля ЦСКА примет «Динамо», а за день до этого «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом».