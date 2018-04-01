Виктор Гончаренко: На этом поле мы показали хорошую игру

Много боролись, заслуженно победили. По крайней мере, мы пытались создавать хоть какие-то атаки.

— ЦСКА плохо играет в Ростове-на-Дону. Знали об этой статистике? — Любой матч — это отдельная история. Эта статистика ничего не значит. Сегодня мы более качественно сыграли в защите, и это стало основой победы, — сказал Гончаренко

ЦСКА набрал 44 очка и вернулся на третье место. Команда отстает от «Спартака» на три очка и имеет игру в запасе. У «Ростова» осталось 27 очков и 12-е место.

В 25-м туре 9 апреля ЦСКА примет «Динамо», а за день до этого «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом».