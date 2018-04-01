Василий Карасев — о поражении от «Автодора»: «Отвратительный матч, хотелось провалиться сквозь землю»

— В первую очередь, должен извиниться перед болельщиками, которые не заслуживают такой игры, — цитирует сайт «Зенита» Карасева. — Сегодня был просто отвратительный матч, хотелось провалиться сквозь землю. Большая проблема в том, что некоторые игроки решили для себя, что сезон уже закончился и не прикладывают особых усилий, чтобы что-то исправить. Я уже сказал в раздевалке — у нас 6 дней до «Локомотива», и в этом матче на паркет выйдут только те, кто бьется и делает все для победы, вне зависимости от регалий. Отдельные игроки перепутали вещи «я хочу играть» и «я хочу сделать все, чтобы моя команда выиграла». Три четверти мы играли отвратительно, в последние десять минут подобрали тот состав, который боролся, отдавался игре, пусть и с ошибками.

Поражение есть поражение, будем делать выводы. Возможно, на данном этапе даже нужно резать по живому. Если кто-то не понимает, на какие места претендует «Зенит», то он будет сидеть на скамейке. В первой четверти нам забили 33 очка, а мы сделали всего один фол. Это говорит о многом. Должна быть мужская гордость, когда тебя раз за разом обыгрывают, должна быть ответственность перед партнерами, командой, болельщиками, городом, который ты представляешь.