Валерий Карпин: «Спартаку» помогать — это неважно. Нам надо «Ростову» помочь"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 24-го тура чемпионата России посетовал, что некоторые футболисты команды прибыли не в лучшем состоянии после матчей сборных. Специалист отметил, что не думает о турнирном положении своей бывшей команды, "Спартака" , перед встречей с лидером чемпионата — «Локомотивом».

— Результаты конкурентов усложнили ситуацию в таблице для вас. Как вы оцениваете динамику команды в начале весенней части сезона?

— Можно спорить о динамике по дистанции, учитывая сложность соперников, но результаты все равно нужны. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы. Заслужили ли больше, чем получили — может быть, но нужен результат. Недобрали очков, конечно, хотелось больше, но это все досужие развговоры. А по факту два очка за четвре матча.

— Если вы остановите «Локомотив» в следующем туре, то поможете «Спартаку». Имеет ли это для вас значение?

— Никакого. «Спартаку» помогать — это неважно. Нам надо «Ростову» помочь.

— Что с Зуевым и Майером?

— Майер и прошлый матч не играл, восстанавлвиается после травмы. Зуев приехал из сборной с небольшим повреждением.

— Матчи сборных сильно помешали?