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Валерий Карпин: «Спартаку» помогать — это неважно. Нам надо «Ростову» помочь"
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Валерий Карпин: «Спартаку» помогать — это неважно. Нам надо «Ростову» помочь" 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 24-го тура чемпионата России посетовал, что некоторые футболисты команды прибыли не в лучшем состоянии после матчей сборных. Специалист отметил, что не думает о турнирном положении своей бывшей команды, "Спартака", перед встречей с лидером чемпионата — «Локомотивом».
— Результаты конкурентов усложнили ситуацию в таблице для вас. Как вы оцениваете динамику команды в начале весенней части сезона?
— Можно спорить о динамике по дистанции, учитывая сложность соперников, но результаты все равно нужны. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы. Заслужили ли больше, чем получили — может быть, но нужен результат. Недобрали очков, конечно, хотелось больше, но это все досужие развговоры. А по факту два очка за четвре матча.
— Если вы остановите «Локомотив» в следующем туре, то поможете «Спартаку». Имеет ли это для вас значение?
— Никакого. «Спартаку» помогать — это неважно. Нам надо «Ростову» помочь.
— Что с Зуевым и Майером?
— Майер и прошлый матч не играл, восстанавлвиается после травмы. Зуев приехал из сборной с небольшим повреждением.
— Матчи сборных сильно помешали?
— По какой шкале это оценить, никто не знает. Основная проблема была с исландцами — они три ночи не спали после перелета из Америки. Наверное это как-то повлияло. Сигурдарссон не смог закончить игру, попросил замену — наверное, это говорит о чем-то. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
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