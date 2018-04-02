Павел Яковлев: Боремся за выживание и нас ждут шесть финалов

— Хотелось бы выиграть, конечно, — приводит слова Яковлева «Матч ТВ». — В Краснодаре всегда тяжело играть: отличный стадион, отличная поддержка болельщиков, игроки топ-уровня. Но у нас есть характер. Слава богу, что сравняли. Очки нам нужны сейчас, как воздух. Мы всегда стараемся бороться до конца. В матче с «Ахматом» также забили в самом конце. Радует, что есть результат. А очки будем считать в конце чемпионата.

— Можно говорить, что вы играли с «Краснодаром» на равных? — Наверное, такое сравнение не корректно. «Краснодар» борется за высокие места, мы — за выживание. Но результат этого матча закономерен. С хорошим настроением едем в Махачкалу. Впереди нас ждут шесть финалов.