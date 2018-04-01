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«Краснодар» — «Анжи» — 1:1 (обзор)
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«Краснодар» — «Анжи» — 1:1 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Анжи» (1:1).
Видео: «Краснодар» — «Анжи».
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