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Кокорин поздравил «Зенит» с победой. «Зенит» пожелал ему выздоровления
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Кокорин поздравил «Зенит» с победой. «Зенит» пожелал ему выздоровления 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поздравил клуб с победой в матче 24-го тура чемпионата России над «Уфой» (2:1). Сам форвард не мог прнять участия в игре из-за разрыва крестообразных связок.
"С Вербным Воскресением! «Зенит» с победой!" — написал Кокорин в «историях» Инстаграма.
Официальный Твиттер сине-бело-голубых поблагодарил Кокорина и пожелал ему выздоровления.
Спасибо, @kokorink9!#ВыздоравливайК9 #УфаЗенит pic.twitter.com/f3cxLKiCUu
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 апреля 2018 г.
Уфа — Зенит
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