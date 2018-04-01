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«Атлетико» — «Депортиво» — 1:0 (обзор)
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«Атлетико» — «Депортиво» — 1:0 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 30-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Депортиво» (1:0).
Видео: «Атлетико» — «Депортиво».
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