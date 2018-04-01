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«Атлетико» в Мадриде победил «Депортиво»
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«Атлетико» в Мадриде победил «Депортиво» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Депортиво» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании.
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