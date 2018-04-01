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Дубль Депая принёс «Лиону» победу над «Тулузой»
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Дубль Депая принёс «Лиону» победу над «Тулузой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 31-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Тулузу». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей дубль оформил голландский нападающий Мемфис Депай, который забил один из мячей с пенальти. Таким образом, «Лион» одержал третью подряд победу в Лиге 1, а «Тулуза» продлила свою безвыигрышную серию до семи матчей.
«Лион» (60 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Тулуза» (30) находится на 17-й строчке.
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