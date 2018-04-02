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Полиция Зеленограда выявила сильнейших в волейболе
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Полиция Зеленограда выявила сильнейших в волейболе 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Полицейские Зеленограда приняли участие в Чемпионате по волейболу среди служб подразделений УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.
Четыре команды — ОМВД России по району Крюково г. Москвы, ОМВД России по районам Матушкино и Савелки, аппарат УВД по Зеленоградскому АО и отдельная рота ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО — сражались в волейбольных баталиях в спортивном зале ФОКа «Радуга». В этот день на спортивной площадке был настоящий накал страстей — эмоции, крики, падения, нереальные прыжки и битвы за мяч. Казалось, что это настоящие профессионалы, а не любители волейбола, сотрудники полиции Зеленограда.
Чемпионат по волейболу начался с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. После этого состоялась жеребьевка, и начались игры: команда ГИБДД сразилась с полицейскими ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы, а команда аппарата УВД — с ОМВД России по району Крюково г. Москвы. Спортсмены боролись за каждый мяч, счет менялся, словно маятник — преимущество было то на одной, то на другой стороне. Инспекторы ГИБДД, которые в начале игры с отделом, ошибались и проигрывали, собрались и вырвали победу, выйдя в финал. Команда аппарата УВД также вышла в борьбу за золото, победив соперника.
Борьба за золото была интригующей и захватывающей. Полицейские боролись за победу, не желая пропускать вперед соперника. В результате напряженной борьбы, золото завоевал аппарат УВД, второе место досталось команде ГИБДД. Не меньшие страсти разгорались между командами в борьбе за бронзу. Крюковчане с минимальным разрывом вырвали победу у соперников.
Наряду с соревнованиями, этот чемпионат был и площадкой для формирования команды УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве. Уже 4 апреля сборная полицейских УВД Зеленограда встретится с командой Южного округа в рамках Чемпионата по волейболу среди подразделений ГУ МВД России по г. Москве. «Сегодня были не просто игры в рамках нашего Чемпионата, — отметил врио начальника ЦСиБП УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Дмитрий Костамаров, — мы анализировали тактику, выносливость и мастерство каждого игрока, чтобы сформировать сборную нашего Управления. Думаю, нам удалось отобрать хороших спортсменов и на Чемпионате Главка по волейболу наша команда выступит на достойном уровне».
Сразу же после завершения игр сотрудники полиции Зеленограда, сменив спортивную футболку и шорты на форменное обмундирование, снова заступили на службу, чтобы сохранять привычный безопасный уровень жизни в Зеленоградском округе.
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