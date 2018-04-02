«Краснодар» на последних секундах упустил победу над «Анжи» и опустился на пятое место РФПЛ 

«Краснодар» не смог одолеть «Анжи» в матче чемпионата России. Поединок 24-го тура прошел в Краснодаре и завершился результативной мировой со счетом 1:1. «Краснодар» открыл счет на 33-й минуте благодаря голу Виктора Классона. «Анжи» смог сравнять счет на последних секундах матча. Таким образом, «Краснодар» опустился на пятое место турнирной таблицы чемпионата России, пропустив перед собой «Зенит». Отметим, «Краснодар» не может победить на протяжении трех игр кряду в РФПЛ. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Зенитом». «Анжи», в свою очередь, занимает 14-ю позицию. В следующем туре команда сыграет со «Спартаком». Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал упущенную победу в матче с «Анжи» следующим образом: «Мы впервые в сезоне пропускаем на 92-й минуте и упустили результат, который нам нужен. Нам нужно было воспользоваться простором и забить в контратаках. Мы этого не сделали, допустили много потерь и пропустили в добавленное время. Почему поменял Смолова? У него вчера была температура и поэтому мы заменили его в конце встречи», — прокомментировал Шалимов.