Виктор Гончаренко рассказал, благодаря чему ЦСКА смог обыграть «Ростов» в матче РФПЛ 

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, благодаря чему его команда смогла добиться победы над «Ростовом» в поединке чемпионата России. Напомним, поединок 24-го тура РФПЛ состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой «армейцев» со счетом 2:1. За ЦСКА забитыми мячами отличились Георгий Щенников и Понтус Вернблум. Единственный гол за «Ростов» забил Сверрир Ингасон. ЦСКА идет третьим в турнирной таблице чемпиона России. В следующем туре «армейцы» встретятся с «Динамо». Отметим, «красно-синие» впервые с 2006 года смогли обыграть «Ростов» в выездном матче. «Ростов», в свою очередь, занимает 12-е место и в следующем туре сразится с «Локомотивом». «На таком поле нам удалось показать достаточно неплохую игру. Необходимо было много бороться, мяч много находился вверху. Думаю, мы одержали заслуженную победу. По крайней мере, старались проводить атаки, позиционные и быстрые. Не думаю, что можно говорить о том, что серия без побед в Ростове-на-Дону тяготила нас. Каждая игра отдельная история. Мы смогли качественно сыграть в обороне, и это стало залогом успешного исхода», — прокомментировал победу над «Ростовом» Виктор Гончаренко.