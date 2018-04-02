Баскетболисты «Енисея» в гостях уступили соперникам из Перми

У красноярцев в матче отличились Сулейман Браймо — 14 очков и 8 подборов, Денис Захаров — 12 очков, Мартиньш Мейерс — 10 очков и 5 подборов.

Как отметил главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс, для команды это была важная победа за выход в плей-офф. По словам тренера, в матче с «Енисеем» большую роль сыграл фактор домашней площадки: лететь в Красноярск из Перми не очень удобно, и перелет довольно длительный.

«От этого игра в Перми стала зеркальной игрой первого круга, когда мы уступили. Не могу сказать, что сегодня показали свою лучшую игру, но во многом за счет желания и настроя добились нужного результата», — сказал после игры Мазурс.

А главный тренер «Енисея» Олег Окулов заметил, что красноярская мужская команда сейчас в целом переживает не лучший свой период.

«Это была не самая удачная наша игра. Хотя, в последнее время мы вообще играем неудачно. К сожалению, по ходу сезона у нас большое количество травм, которые мешают нам готовиться к играм в полном составе. Два наших лидера Лютыч и Хиллард приступили к тренировкам только два дня назад, поэтому они не показали ту игру, которую могут», — сказал Окулов на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч красноярцы проведут дома 8 апреля: примут казахскую «Астану».

Фото: БК Енисей